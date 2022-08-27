Рух на дорозі Львів - Краковець тимчасово перекрили: названо причину
Фото: рух на дорозі Львів - Краковець тимчасово перекрили (t.me/lvivpatrolpolice)
Сьогодні, 27 серпня, ввечері правоохоронці перекрили рух на трасі Львів - Краковець. Там сталася ДТП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Львівської області в Telegram.
За інформацією правоохоронців, поблизу села Наконечне Друге витягають фуру, яка з'їхала з дороги.
"Дорога буде перекрита не менше однієї години", - додали в поліції.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що на трасі Київ-Чоп біля Нагірного у Львівській області зіткнулися вантажівка і пасажирський автобус.
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