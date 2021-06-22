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Пункт пропуску "Дзвінкове" на кордоні з Угорщиною завтра відновить роботу

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Україна, Вівторок 22 червня 2021 16:33
Пункт пропуску "Дзвінкове" на кордоні з Угорщиною завтра відновить роботу Фото: пункт пропуску "Дзвінкове" відновить роботу (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Андрій Василюк

На кордоні з Угорщиною пункт пропуску "Дзвінкове" 23 червня відновить свою роботу. Рішення про відновлення роботи прийнято через покращення епідеміологічної ситуації.

Про це повідомляє прес-центр МВС в Telegram.

"За повідомленням Головного управління поліції Угорщини, зважаючи на покращення епідеміологічної ситуації, починаючи з 23 червня цього року, відновлюється робота пункту пропуску "Дзвінкове - Лонья", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, у зв'язку з ослабленням карантину в Україні при поверненні до країни більше не потрібно мати при собі негативний тест на коронавірус. Обмеження зняли й для тих, хто виїжджає на підконтрольну територію через КПВВ на Донбасі та адміністративному кордоні з Кримом.

При "зеленому" рівні епідемічної небезпеки в Україні перетин державного кордону з будь-яких країн є безперешкодний для громадян України або іноземців з посвідкою на проживання. Так само безперешкодно громадяни України можуть перетинати КПВВ.

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