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Публиковать запрещено. Украинцев просят не показывать в соцсетях работу ПВО

Фото: украинцев просят не публиковать в сети работу ПВО (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Работу украинской противовоздушной обороны показывать в соцсетях запрещено. Эту информацию враг использует для коррекции ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.

Украинцам напомнили, что готовясь к атакам, россияне используют воздушную, наземную агентурную разведку, изучают социальные сети и различные паблики.

Военные напомнили, что в режиме реального времени запрещено публиковать в сети:

  • фото и видео пусков наших ракет противовоздушной обороны;
  • фото и видеопозиций наших средств ПВО;
  • свои мысли, какое оружие где может стоять и какие объекты прикрывать;
  • сколько единиц техники видели или пусков ракет слышали.

Такую информацию оккупанты могут использовать для разведки, обхода нашей ПВО, а также для корректировки ударов и поражения самих средств противовоздушной обороны.

Напомним, СБУ разоблачила в Киеве шестерых блогеров, "засветивших" в соцсетях работу ПВО во время ракетной атаки 16 мая. Они сняли и опубликовали сбивание ракет над столицей.

Также секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил тем, кто публикует в соцсети работу украинской ПВО. Он предупредил, что такие лица будут нести ответственность.

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