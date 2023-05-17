Публиковать запрещено. Украинцев просят не показывать в соцсетях работу ПВО

Украинцам напомнили, что готовясь к атакам, россияне используют воздушную, наземную агентурную разведку, изучают социальные сети и различные паблики.

Военные напомнили, что в режиме реального времени запрещено публиковать в сети:

фото и видео пусков наших ракет противовоздушной обороны;

фото и видеопозиций наших средств ПВО;

свои мысли, какое оружие где может стоять и какие объекты прикрывать;

сколько единиц техники видели или пусков ракет слышали.

Такую информацию оккупанты могут использовать для разведки, обхода нашей ПВО, а также для корректировки ударов и поражения самих средств противовоздушной обороны.

Напомним, СБУ разоблачила в Киеве шестерых блогеров, "засветивших" в соцсетях работу ПВО во время ракетной атаки 16 мая. Они сняли и опубликовали сбивание ракет над столицей.

Также секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил тем, кто публикует в соцсети работу украинской ПВО. Он предупредил, что такие лица будут нести ответственность.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.