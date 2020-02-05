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ПЦУ створила синодальну комісію для обговорення перенесення Різдва

Новини » Суспільство     05.02.2020 - 11:24
ПЦУ створила синодальну комісію для обговорення перенесення Різдва
Фото: предстоятель ПЦУ Епіфаній (РБК-Україна)

Синод засудив рішення митрополита Луцького і Волинського Михаїла про перенесення святкування Різдва

Православна церква України (ПЦУ) створила синодальну календарну комісію для обговорення перенесення святкування Різдва за григоріанським календарем 25 грудня. Про це йдеться в заяві ПЦУ за результатами засідання Священного Синоду.

Повідомляється, що комісію очолив ректор Київської православної богословської академії протоієрей Олександр Трофимлюк, якому доручили на наступне засідання Синоду подати пропозиції щодо персонального складу комісії.

"Було підтримано необхідність зваженого, конструктивного обговорення в Помісної Церкви календарної реформи, з урахуванням думки суспільства, серед якого зараз приблизно втричі менше її прихильників, ніж опонентів. Синод дозволив, там, де для цього вбачаються об'єктивні обставини і пастирська необхідність, з благословення правлячого архієрея 25 грудня нового стилю здійснювати тільки молебень з акафістом Різдва Христового і виконання народних різдвяних пісень (колядок)", - йдеться в заяві.

Також Синод засудив самовільне, одноосібне рішення митрополита Луцького і Волинського Михаїла про внесення змін в церковний календар. Таке рішення в ПЦУ вважають порушенням канонічного порядку, в тому числі 34 Апостольського правила.

Раніше РБК-Україна писало, що предстоятель Православної церкви України Епіфаній вважає передчасним перехід на святкування Різдва за григоріанським календарем 25 грудня. За його словами, число прихильників перенесення Різдва росте, однак більшість поки що проти.

Також повідомлялося, що Православна церква України припинила повноваження Почесного патріарха Філарета у Священному Синоді.

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