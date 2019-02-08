ПЦУ створила місію щодо українських політв'язнів

Фото: предстоятель ПЦУ Єпіфаній (РБК-Україна)

Місією буде керувати архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент

Синод Православної церкви України створив православну місію допомоги жертвам порушення прав людини і особам, позбавленим волі, яка буде займатися питаннями звільнення політв'язнів у РФ. Про це заявив митрополит Київський і всієї України, предстоятель ПЦУ Єпіфаній, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Він повідомив, що на першому засіданні Священного Синоду ПЦУ було створено православну місію допомоги жертвам порушення прав людини і особам, позбавленим волі.

"Тобто, на першому засіданні Священного Синоду ми звернулися особливу увагу на цю тему. Ми і відкрили таку місію, яка в майбутньому буде робити все для цього від імені нашої церкви, щоб українські політичні в'язні Кремля", - зазначив Єпіфаній.

За його словами, цією місією буде керувати архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент.

Предстоятель ПЦУ також додав, що незабаром буде створено статут цієї місії, в якому будуть чітко прописані права та обов'язки, які матиме голова цієї місії".

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що Україна продовжує боротися за звільнення всіх політв'язнів в РФ і заручників на окупованих територіях.

Крім того, в ЄС закликали негайно звільнити Олега Сенцова і всіх громадян України, які були незаконно затримані і поміщені на Кримському півострові і в Росії.