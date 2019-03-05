У ПЦУ повідомили про загрозу повної заборони діяльності на окупованому Донбасі

Зокрема, це може призвести до повної конфіскації майна громад та депортації священиків з "ДНР"

Священный Синод Украинской Православной Церкви (ПЦУ) в своем заявлении "О состоянии православия в Украине" отметил существенное ухудшение ситуации с соблюдением права на свободу совести и вероисповедания в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ПЦУ.

Отмечается, что нарушение прав выражается в систематических гонениях, издевательствах, арестах, захвате храмов.

"С 1 марта 2019 года возникла угроза полного запрета деятельности общин и священнослужителей ПЦУ, полной конфискации имущества общин и депортации священников с подконтрольной так называемой "ДНР" территории", - говорится в сообщении.

Как отмечается, учитывая эти угрозы и постоянное давление на духовенство и верующих ПЦУ на оккупированных Россией украинских территориях Донбасса и в Крыму, ПЦУ обратилась к Организации объединенных наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), к странам-гарантам "Минского процесса", Европейскому союзу и вообще всем демократическим странам, международным и межконфессиональным институциям с призывом повлиять на тех, "от кого на этих территориях зависит принятие решений, для того, чтобы прекратить эскалацию гонений на ПЦУ".

Напомним, в ПЦУ также заявили, что притеснения со стороны оккупационной российской власти по Крымской епархии ПЦУ не прекращаются в течение уже более пяти лет.

РБК-Украина писало, что 3 марта, в оккупированном Крыму российские силовики задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Климента.