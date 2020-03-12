ПЦУ опублікувала заяву у зв'язку з коронавірусом

Православна церква України (ПЦУ) опублікувала заяву у зв’язку з оголошенням пандемії коронавірусу на світовому рівні та карантинних заходів на території України. Про це повідомляє прес-служба ПЦУ.

Церква закликала: "нехай страх перед хворобою не затуманює наші розум і совість, нашу людяність" та опублікувала декілька рекомендацій:

Для дієвого збереження від небезпеки важливо мати достовірну інформацію про коронавірус та шляхи його поширення, і, відповідно, щодо ефективних засобів профілактики, дій у разі виявлення ознак хвороби. Заохочуємо до вивчення та практичного застосування такої інформації.

У ставленні до ситуації, що виникла у зв’язку з пандемією, належить уникати двох крайнощів - як ігнорування реальної небезпеки, так і впадання у паніку.

Виконуючи рекомендації спеціалістів у разі виявлення ознак хвороби або наявності обґрунтованої підстави вважати себе належними до групи ризику (перебування у приміщенні чи в контакті з особою, яка має ознаки хвороби, недавнє перебування у місцях, де хвороба значно поширилася) слід залишатися вдома, обмежити спілкування, щоби не наражати на небезпеку оточуючих, звернутися до лікарів та виконувати їхні вказівки.

Заохочуємо з підвищеною увагою ставитися до особистої гігієни, використовувати ефективні засоби дезінфекції.

У Помісних Церквах, які раніше зіткнулися з викликом епідемії, було рекомендовано вживати низку заходів.

При застосуванні наведених вище рекомендацій немає обґрунтованих підстав вживати узагальнене обмеження на проведення регулярних богослужінь.

Церква незмінно зберігає особливе ставлення до Євхаристії, Причастя Тіла і Крові Христових, як до Таїнства, що подається “на зцілення душі і тіла”, а не як до споживання їжі (1 Коринфянам 11:20-30).

І вчення, і багатостолітній реальний досвід буття Церкви неодноразово доводили і доводять важливість та дієвість молитви у подоланні кризових явищ і викликів. Тому важливо у цей час, коли і все людство загалом, і Україна зокрема переживають випробування - посилити молитви до Бога за припинення згубної пошесті, за уздоровлення хворих та за лікарів і всіх, хто у час загроз жертовно служить ближнім“.

"Наступного тижня відбудеться засідання Священного Синоду Православної Церкви України, за підсумками якого буде опублікований загальноцерковний документ з порушених вище питань", - додали у ПЦУ.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила пандемію коронавірусу у світі.

У Міністерстві охорони здоров'я попередили, що за невиконання постанови про карантин через коронавірус загрожує кримінальна відповідальність.