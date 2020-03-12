ПЦУ опубликовала заявление в связи с коронавирусом

Православная церковь Украины (ПЦУ) опубликовала заявление в связи с объявлением пандемии коронавируса на мировом уровне и карантинных мер на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

Церковь призывала: "пусть страх перед болезнью не затуманивает наш разум и совесть, нашу человечность" и опубликовала несколько рекомендаций:

Для действенного сохранения от опасности важно иметь достоверную информацию о коронавирусе и пути его распространения, и, соответственно, относительно эффективных средств профилактики, действиям в случае выявления признаков болезни. Поощряем изучение и практическое применение такой информации.

В отношении к ситуации, возникшей в связи с пандемией, следует избегать двух крайностей - как игнорирование реальной опасности, так и впадения в панику.

Выполняя рекомендации специалистов в случае выявления признаков болезни или наличия обоснованной основания считать себя принадлежащими к группе риска (пребывание в помещении или в контакте с лицом, имеющим признаки болезни, недавнее пребывание в местах, где болезнь значительно распространилась) следует оставаться дома, ограничить общение, чтобы не подвергать опасности окружающих, обратиться к врачам и выполнять их указания

Поощряем с повышенным вниманием относиться к личной гигиене, использовать эффективные средства дезинфекции.

В Поместных Церквях, которые ранее столкнулись с вызовом эпидемии, было рекомендовано принимать ряд мер.

При применении приведенных выше рекомендаций нет оснований употреблять обобщенное ограничение на проведение регулярных богослужений.

Церковь неизменно сохраняет особое отношение к Евхаристии, Причастию Тела и Крови Христовых, как к Таинству, что подается "на исцеление души и тела", а не как к еде (1 Коринфянам 11:20-30).

И учение, и многостолетний реальный опыт бытия Церкви неоднократно доказывали и доказывают важность и действенность молитвы в преодолении кризисных явлений и вызовов. Поэтому важно в это время, когда и все человечество в целом, и Украина в частности переживают испытание - усилить молитвы к Богу о прекращении губительного поветрия, за исцеление больных и врачей и всех, кто во время угроз жертвенно служит ближним.

"На следующей неделе состоится заседание Священного Синода Православной Церкви Украины, по итогам которого будет опубликован общецерковный документ по затронутым выше вопросам", - добавили в ПЦУ.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавирус в мире.

В Министерстве здравоохранения предупредили, что за невыполнение постановления о карантине из-за коронавируса угрожает уголовная ответственность.