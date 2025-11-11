RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

"Птицы Мадяра" получили новое задание: усилят защиту Херсона от российских ударов

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Херсон провел совещание с военными и представителями сил безопасности, в частности с подразделениями Сил беспилотных систем.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время ежедневного обращения.

Глава государства сообщил, что по результатам встречи определен ряд шагов для усиления обороны города, который ежемесячно подвергается тысячам ударов российских дронов. В частности, подразделения Сил беспилотных систем, среди которых и "Птицы Мадяра", увеличат свои возможности в регионе.

Отдельно президент подчеркнул важность реализации мер по защите дорог и логистических направлений - соответствующие задачи получили чиновники.

"И сегодня есть также решение по энергетике, по оборудованию для Херсона, финансирование дополнительное. Максимум завтра эти решения должны быть приняты правительством", - заявил он.

По словам президента, областная власть подала запросы на нужды громад - от детсадов до образовательных и социальных программ.

"Люди здесь заслуживают большей поддержки. Самое малое, что может сделать государство - это уважение и благодарность всем, кто бережет наш Херсон", - подчеркнул Зеленский.

Освобождение Херсона

Стоит напомнить, что Херсон находился под оккупацией россиян со 2 марта 2022 года. Силы обороны в сентябре начали операцию по освобождению города. Уже 11 ноября 2022 года украинские военные вошли в Херсон, вернув его под контроль Украины.

Сегодня же, в третью годовщину освобождения Херсона, туда приехал Зеленский.

 

Стоит заметить, что город находится в непосредственной близости к линии фронта. Именно поэтому россияне каждый день наносят удары по Херсону.

В частности, недавно российские войска из артиллерии ударили по детской больнице в Херсоне. В результате обстрела есть пострадавшие, а сама больница получила значительные повреждения.

Кроме этого 5 ноября в сети появилась информация, что актриса, режиссер и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли неожиданно приехала в Украину. По данным СМИ, она посетила Херсон, где побывала в нескольких медицинских учреждениях - в частности, в роддоме и детской больнице.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийХерсонСилы беспилотных системВойна в Украине