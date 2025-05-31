ПСЖ разгромил "Интер" и добыл первый в истории трофей Лиги чемпионов

Лига чемпионов, финал

ПСЖ - "Интер" - 5:0

Голы: Хакими, 12, Дуэ, 20, 63, Кварацхелия, 73, Маюлу, 86

Первый тайм: шок для "Интера"

Прогнозы относительно сценария финала были разные. Но многие прогнозировали тяжелую, вязкую позиционную игру с небольшим количеством моментов, тем более - голов. Но финал, как это часто бывает, стал развиваться вопреки прогнозам. По крайней мере ПСЖ времени на разведку не терял.

Уже на 12-й минуте первый мяч влетел в ворота голкипера миланцев Зоммера. Произошло это так: Витинья точной проникающей передачей в штрафную рассек всю защиту "Интера", а вингер Дуэ поперечным пасом вдоль линии вратарской вывел защитника Хакими на пустой угол ворот. Тот не промахнулся. Но праздновать гол не стал, ведь еще четыре года назад марокканец защищал цвета "нерадзурри".

Хакими не празднует гол "Интеру" (фото: x.com/ChampionsLeague)

Для "Интера" быстрый пропущенный гол стал шоком. Команде требовалось время, чтобы приспособиться к новым игровым условиям. Но взвешенности и не хватило. Миланцы импульсивно побежали быстро отыгрываться, стали раскрываться и поплатились за это.

Через восемь минут они получили второй гол в свои ворота. Теперь Дуэ, в первой результативной атаке отметившийся ассистом, забил сам. Разогнал атаку Кварацхелия, который отпасовал вперед на Дембеле. Тот отдал поперечную передачу на Дуэ, который с правого края пробил в пятку Димарко, а уже от нее мяч полетел в ближний угол ворот Зоммера.

2:0 - от Дуэ (фото: x.com/ChampionsLeague)

В целом первый тайм прошел в одни ворота. "Интер" за все время создал лишь один опасный момент - и тот со стандарта. Парижане были сильнее во всех компонентах: быстрее, точнее и мощнее.

Второй тайм: ПСЖ доводит дело до разгрома

"Интер" пытался перевернуть игру после перерыва. Стартовые эпизоды второго тайма итальянцы провели более активно, но не смогли даже на удар в створ ворот.

ПСЖ в свою очередь действовал от счета. Спокойно оборонялся, ища счастья в контратаках. И счастье к ним пришло. Даже трижды!

Сначала, на 63-й минуте дубль оформил Дуэ, который реализовал выход один на один со Зоммером. 19-летний футболист в финале Лиги чемпионов забил два мяча, добавив к ним ассист.

А очередной провал "Интера" в обороне привел к очередному рандеву футболиста ПСЖ с вратарем миланцев. На этот раз шанс получил Кварацхелия и элегантно его реализовал: направил мяч в ближний угол.

Кварацхелия доводит дело до разгрома (фото: x.com/ChampionsLeague)

Если после третьего гола ПСЖ еще кто-то на что-то надеялся, теперь окончательно стало ясно: игра закрыта. Парижане под занавес заблеяли еще и в пятый раз. Отличился еще один тинейджер парижан - 19-летний Маюлу, который только что вышел на замену.

ПСЖ не просто разгромно выиграл в финале ЛЧ. Он установил абсолютный рекорд - самая большая победа во всех финалах еврокубков за все времена.

Но главное, что Европа получила нового клубного чемпиона.