ПСЖ разбил "Милан", "Порту" ушел от "Шахтера", дубль Холанда: результаты Лиги чемпионов

Лига чемпионов, групповой этап, 3-й тур

Группа E

"Фейеноорд" – "Лацио" – 3:1

Голы: Хименес, 31, 74, Зерруки, 45+2 – Педро, 83 (пенальти)

"Селтик" – "Атлетико" – 2:2

Голы: Фурухаси, 4, Пальма, 28 – Гризманн, 25, Мората, 53

Нереализованный пенальти: Гризманн, 25 (А)

Удаление: Де Пауль, 82 (А, вторая желтая карточка)

Группа F

ПСЖ – "Милан" – 3:0

Голы: Мбаппе, 32, Коло Муани, 53, Ли, 89

"Ньюкасл" – "Боруссия" Д – 0:1

Гол: Нмеча, 45

Группа G

"Янг Бойз" – "Манчестер Сити" – 1:3

Голы: Мешак, 52 – Аканджи, 48, Холанд, 67 (пенальти), 86

РБ "Лейпциг" – "Црвена Звезда" – 3:1

Голы: Раум, 12, Симонс, 59, Ольмо, 84 – Стаменич, 70

Группа H

"Антверпен" – "Порту" – 1:4

Голы: Юсуф, 37 – Эванилсон, 46, 69, 84, Эустакио, 54

В центральном матче вечера ПСЖ разгромил "Милан". Парижане повели в середине первого тайма, когда Мбаппе вошел в штрафную и в противоход киперу положил в угол. Закрепили преимущество хозяева после перерыва. Сначала Коло Муани удачно сыграл на добивании, а под занавес встречи Ли бильярдным выстрелом установил окончательный результат.

В параллельном поединке "Ньюкасл" упустил возможность закрепить лидерство в группе. "Сороки" минимально уступили "Боруссии" из Дортмунда, пропустив нелогичный гол в раздевалку. Шлоттербек отобрал мяч на собственной половине и улетел в атаку, на финише которой отдал под удар Нмече – с техничным ударом немца в угол Поуп не справился. А во второй половине отыграться "Ньюкасл" так и не сумел.

"Ман Сити" имел непростой выезд в Швейцарию. "Янг Бойз" сохранил ворота сухими до перерыва. Но на старте второго тайма Аканджи на добивании завершил затяжную атаку "горожан". Впрочем, хозяева быстро отыгрались после элегантного парашюта Мешака. Пришлось браться за дело Холанду. Забивной норвежец сначала реализовал одиннадцатиметровый, а в концовке качнул защитника и классно пробил под перекладину.

Продолжил серию неудач "Антверпен". Бельгийцы выиграли тайм у "Порту" после гола Юсуфа, но посыпались после перерыва. "Драконы" шокировали двумя голами за 8 минут – Эванилсон забил из пределов штрафной, а Эустакио искусно уложил в дальний угол. Добил "красных" тот же Эванилсон. Сначала он классно пробил с лета, а затем перебросил через вратаря в выходе один на один.