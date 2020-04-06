ПСЖ розраховує зберегти лідерів команди ще на один сезон

Керівництво французького "Парі Сен-Жермен" не планує розлучатися з нападниками Неймар і Килианом Мбаппе в найближче трансферне вікно. Про це повідомляє L'Équipe.

Очікується, що через пандемію коронавірусу ціни на футболістів значно впадуть. У такій ситуації парижани розраховують, що два найдорожчих гравця команди залишаться в клубі ще як мінімум на один сезон.

Раніше повідомлялося, що в послугах бразильця зацікавлена ​​каталонська "Барселона", за яку бразилець виступав з 2013 по 2017 рік, а на француза претендує мадридський "Реал". Контракти обох футболістів з ПСЖ розраховані до літа 2022 року.

У поточному сезоні Мбаппе провів 33 матчі у всіх турнірах, в яких забив 30 голів і віддав 4 результативні передачі. Неймар відзначився 17 голами і оформив два асисти у 22 матчах за клуб.

Раніше повідомлялося, що "Ювентус" може продати форварда Кріштіану Роналду через фінансові втрати клубу у результаті пандемії коронавірусу. У послугах португальця зацікавлені два клуби, зокрема, ПСЖ.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу літнє трансферне вікно можуть продовжити до січня 2021 року.