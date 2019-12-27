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ПСЖ хоче утримати провідного гравця новим покращеним контрактом

Новини » Спорт     27.12.2019 - 10:38
ПСЖ хоче утримати провідного гравця новим покращеним контрактом
Фото: Кіліан Мбаппе (psg.fr)

Форвардом цікавиться мадридський "Реал"

Керівництво "Парі Сен-Жермен" запропонувало форварду Кіліану Мбаппе новий контракт з кращими умовами для того, щоб утримати провідного гравця. Про це в Twitter повідомляє журналіст La Gazzetta dello Sport Ніколо Шира.

Спортивний директор парижан Леонардо запропонував форварду 32 млн євро в рік. Нова угода з гравцем Парижани хочуть підписати на 5 років. Чинний контракт розрахований до червня 2022 року.

Мбаппе раніше робив заяви про можливий відхід з команди в сильніший чемпіонат, а головним претендентом на гравця називають мадридський "Реал".

Форвард є вихованцем "Монако", а за ПСЖ виступає з 2017 року. У поточному сезоні форвард провів за паризький клуб 19 матчів, в яких забив 18 голів і зробив 9 результативних передач.

Нещодавно футболіст отримав нагороду найкращому гравцеві року у Франції. Він також увійшов до трійки кращих бомбардирів 2019 року.

Після 18 турів ПСЖ очолює турнірну таблицю чемпіонату Франції.

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