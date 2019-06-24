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ПСЖ запропонував "Манчестер Юнайтед" обмінятися провідними гравцями

Новини » Спорт    24.06.2019 - 17:57
ПСЖ запропонував "Манчестер Юнайтед" обмінятися провідними гравцями
Фото: Поль Погба (manutd.com)

Французький клуб отримав відмову

Французький ПСЖ запропонував англійському "Манчестер Юнайтед"провести обмін бразильського форварда Неймара на французького хавбека Поля Погба. Про це інформує The Independent.

Парижани отримав відмову. Англійський клуб відлякала дуже висока зарплата 27-річного бразильця. В "Юнайтед" вважають, що це може негативно позначитися на атмосфері в команді.

До того ж, віце-президент клубу Ед Вудворд хоче зберегти 26-річного Погба. Неймар, у свою чергу, близький до повернення в "Барселону".

Поль Погба в минулому сезоні провів 47 матчів за "Манчестер Юнайтед", забив 16 м'ячів і віддав 11 гольових передач. Неймар взяв участь в 28 зустрічах у складі "ПСЖ", відзначившись 23 забитими голами і 13 ассистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Барселона" заморозила питання про придбання нападника "Атлетіко" Антуана Грізманна.

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Новини України Манчестер ЮнайтедПСЖНеймар
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