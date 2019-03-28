ПСЖ запропонує своєму гравцеві покращений контракт через інтерес "Реала"

"Парі Сен-Жермен" готовий запропонувати форварду Кіліану Мбаппе покращений контракт, щоб зберегти його в команді. Про це повідомляє El Mundo.

Французький клуб перегляне умови угоди з 20-річним нападаючим через інтерес до гравця з боку мадридського "Реала".

Як стверджує джерело, ПСЖ готовий запропонувати Мбаппе зарплату на рівні Ліонеля Мессі з "Барселони" і платити йому понад 40 млн євро на рік.

Також ПСЖ веде переговори про продовження контракту з бразильцем Неймаром. Контракти обох футболістів паризького клубу розраховані до 2022 року.

У нинішньому сезоні Мбаппе зіграв в 35 матчах за ПСЖ у всіх турнірах, відзначившись 31 голом і 11 ассистами. Неймар зіграв 23 матчі, забив 20 голів і віддав 6 гольових передач.

Нагадаємо, українському захиснику "Манчестер Сіті" Олександру Зінченку буде запропоновано перепідписати угоду з чинним чемпіоном Англії на поліпшених умовах.