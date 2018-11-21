Гравці ПСЖ Мбаппе і Неймар уникли серйозних травм

Фото: Неймар і Кіліан Мбаппе (psg.fr)

Обидва футболісти отримали ушкодження в розташуванні своїх національних збірних

Гравці ПСЖ Кіліан Мбаппе і Неймар отримали травми в розташуваннях своїх національних збірних. Як повідомляє RMC Sport, обидва нападаючих зуміли уникнути серйозних пошкоджень.

Неймар був замінений на 8 хвилині товариського матчу між Бразилією і Камеруном, Мбаппе - в матчі Франція - Уругвай.

У бразильця, за попередніми даними, проблеми з м'язом, а у француза - забій правого плеча. Найближчим часом форварди пройдуть поглиблене медобстеження, яке визначить їх точні терміни відновлення.

У поточному сезоні 26-річний Неймар зіграв за ПСЖ 16 матчів, забив 13 м'ячів і зробив 7 ассистов. В активі 19-річного Мбаппе 13 ігор, 13 голів і 9 результативних передач.

Наступної середи, 28 листопада, ПСЖ зіграє з "Ліверпулем" в груповому етапі Ліги чемпіонів.