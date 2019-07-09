ПСЖ підтвердив інтерес "Барселони" у поверненні Неймара

Спортивний директор французького "Парі Сен-Жермен" Леонардо розповів про ймовірність повернення форварда Неймара в "Барселону". Його слова наводить Le Parisien.

Напередодні бразильський нападник не прибув в розташування паризької команди для підготовки до сезону.

"Його не було під час відновлення тренувань. Він повинен був приїхати, але не приїхав. Він знав, що повинен бути там. Ми вивчимо заходи, які необхідно вжити, як зробили б для всіх співробітників клубу", - сказав спортивний директор ПСЖ.

За його словами, у бразильця контракт з паризьким клубом і на сьогодні конкретних пропозицій по трансферу немає.

"Так, неофіційні контакти з "Барселоною" щодо Неймара були. Вони сказали, що хочуть купити його, але ми не були продавцями. Пропозиція повинна надійти від президента "Барселони" Бартомеу, а поки ми не бачимо, що "Барселона" дійсно налаштована купити", - додав Леонардо.

Неймар покинув "Барселону" в 2017 році, коли за рекордні 222 млн євро перейшов в ПСЖ. Раніше повідомлялось, що він готовий на зниження зарплати заради повернення в склад каталонців.