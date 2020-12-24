"Динамо" готується до запуску свого телеканалу

Фото: логотип "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua)

ФК "Динамо" (Київ) проводить планову підготовчу роботу по запуску клубного телеканалу.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

У рамках підготовки динамівський канал "FC Dynamo Kyiv TV" отримав офіційну ліцензію на мовлення в українському та закордонному телевізійному просторі.

Тестове мовлення "FC Dynamo Kyiv TV" розпочне на початку 2021-го року.

Про всі подальші кроки щодо запуску і розвитку клубного телеканалу буде повідомлено на офіційному сайті "Динамо".

Нагадаємо, раніше президент "Динамо" Ігор Суркіс підбив підсумки футбольного року. За його словами, футбол також підпав під вплив глобальної пандемії. Але, на щастя, цей вид спорту подолав перешкоди і зберіг свою армію прихильників у всьому світі.