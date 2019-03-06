ПСЖ - Манчестер Юнайтед: де дивитися матч

Де і коли почнеться гра у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

ПСЖ на домашней арене примет "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. По мнению букмекеров, фаворитом в противостоянии является французский клуб.

6 марта 22:00

Париж, стадион "Парк де Пранс"

Встреча ПСЖ - "Манчестер Юнайтед" состоится на стадионе "Парк де Пренс" 6 марта. Прямую трансляцию матча в Украине покажет канал "Футбол 2", старт трансляции - в 21:55 по киевскому времени.

В первой игре ПСЖ уверенно обыграл МЮ на "Олд Траффорд" со счетом 2:0 и сделал уверенный шаг навстречу плей-офф.

Напомним, накануне "Аякс" с разгромным счетом выбил "Реал" из Лиги чемпионов.