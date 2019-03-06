ПСЖ - Манчестер Юнайтед: прогноз букмекерів

Фахівці вважають фаворитом французький клуб

"Манчестер Юнайтед" попробует отыграться после домашнего поражения от ПСЖ в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Трансляция ответной игры начнется в 21:55, а смотреть поединок можно на телеканале "Футбол 2".

6 марта 22:00

Париж, стадион "Парк де Пранс"

По мнению букмекеров, именно французский клуб является фаворитом этого противостояния. William Hill дает следующие коэффициенты на игру: победа парижан - 1,42, ничья - 4,73, победа "красных дьяволов" - 7,50.

Эксперты с bwin на проход МЮ принимают ставки с коэффициентом - 6,25. При этом победа хозяев матча оценена в 1,50. Вероятность ничьей в основное время аналитики оценивают в 4,55.

Контора Bet365 дает коэффициент на победу ПСЖ - 1,44, а на успех "манкунианцев" - 7,50. На ничью можно поставить с коэффициентом 5,00.

Напомним, накануне "Аякс" с разгромным счетом выбил "Реал" из Лиги чемпионов.