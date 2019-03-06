ПСЖ - Манчестер Юнайтед: анонс матчу

Фото: ПСЖ - "Манчестер Юнайтед" (facebook.com/manchesterunited)

Готуємося до гри у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

В матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ приймає "Манчестер Юнайтед". Трансляція розпочнеться о 21:55, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2". Букмекери віддають перевагу господарям поля. Напередодні "Аякс" сенсаційно вибив "Реал" з турніру.

6 березня 22:00

Париж, стадіон "Парк де Пранс"

Протягом останніх років у обох команд справи в 1/8 фіналу складалися не кращим чином. МЮ не виходив в чвертьфінал в сезону 2013/14, а ПСЖ у двох останніх розіграшах вилітав на першій же стадії плей-офф. У 2017 і 2018 роках парижани поступилися "Барселоні" і "Реалу" відповідно.

Однак перемігши в першому матчі з рахунком 2:0, "Парі Сен-Жермен" помітно підвищив шанси на свій перший чвертьфінал за три роки.

Долю поєдинку на "Олд Траффорд" вирішили голи Преснеля Кімпембе, вперше відзначився в дорослому футболі, і Киліана Мбаппе. Ця гра стала найбільшим домашньою поразкою МЮ в єврокубках, де він раніше не програвав з різницею більше, ніж в один м'яч. Спробу відігратися манкуніанці зроблять без Поля Погба, який був вилучений у кінцівці першої зустрічі.

Орієнтовні склади:

ПСЖ: Буффон; Керер, Тьяго Сілва, Кімпембе, Бернат; Дані Алвес, Верратті, Маркіньос; Дракслер, Мбаппе, Ді Марія

МЮ: Де Хеа; Янг, Лінделеф, Смоллінг, Шоу; Фред, Мактоміней, Перейра, Далот; Лукаку, Решфорд