ПСЖ - "Интер" в финале Лиги чемпионов: кто фаворит и где смотреть

Первая официальная встреча - сразу в финале

Для парижан это будет лишь второй финал ЛЧ в их истории - впервые команда добралась до решающего матча турнира в 2020 году, но тогда уступила "Баварии". В свою очередь, "Интер" имеет значительно более богатую историю: шесть финалов и три титула - 1964, 1965 и 2010 годов.

Несмотря на статусы грандов, официальные турнирные пути ПСЖ и "Интера" ранее никогда не пересекались. Их история ограничивается пятью товарищескими матчами, из которых три выиграли французы, один раз побеждали итальянцы, а еще одна встреча завершилась ничьей.

На кого ставят эксперты

Аналитики букмекерских контор незначительное преимущество отдают команде Луиса Энрике. Шансы ПСЖ на победу в основное время оцениваются коэффициентами в диапазоне 2,20-2,30, ничья - 3,30-3,45, а успех подопечных Симоне Индзаги - 3,20-3,30.

Триумф парижан с учетом возможных экстра-таймов и серии пенальти оценивается - в 1,62-1,66, а завоевание трофея миланцами - 2,28-2,33.

Вероятность того, что финал Лиги чемпионов завершится после овертайма оценивается - в 6.00, а то, что для определения победителя понадобится серия пенальти - в 5.50.

Самым вероятным автором гола в финале является вингер ПСЖ Усман Дембеле (2,50). Высоко оценивают шансы его одноклубников Хвичи Кварацхелии и Гонсалу Рамуша, а также нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса (у всех - 2,75).

Это будет битва не только игроков, но и двух выдающихся тренеров (коллаж: x.com/ChampionsLeague)

Что думает ИИ

Также свой прогноз на решающий матч ЛЧ представил суперкомпьютер Opta.

По мнению искусственного интеллекта ПСЖ имеет чуть более высокие шансы на трофей. Вероятность победы парижан составляет 53,6%. Успех "Интера" оценивается - в 46,4%.

Где смотреть финал

Решающий поединок Лиги чемпионов покажет медиасервис MEGOGO - официальный транслятор еврокубков в Украине.

Просмотр матча в прямом эфире будет доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK XL.

Начнется футбольный вечер - в 21:00 с предматчевой студии. Сопровождать финальное противостояние будут комментаторы Вадим Скичко и Вадим Шевякин.