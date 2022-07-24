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"Барселона" мінімально здолала "Реал" у товариському Ель Класіко

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Невада, Неділя 24 липня 2022 10:27
"Барселона" мінімально здолала "Реал" у товариському Ель Класіко Фото: Роберт Лєвандовскі ще не забив, але вже на вістрі атаки "Барси" (twitter.com/FCBarcelona)
Автор: Антон Федорців

У рамках турне Сполученими Штатами мадридський "Реал" і "Барселона" організували Ель Класіко поза офіційною програмою. Сильнішими виявилися каталонці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний поєдинок

"Реал" – "Барселона" – 0:1

Гол: Рафінья, 27

Команди обмінялися моментами в стартові хвилини зустрічі. Після удару Лєвандовскі за діагоналлю сейв виконав Куртуа. Натомість потужний постріл Вальверде з дистанції прийняла на себе стійка.

Згодом свою нагоду змарнував Фаті. А на 27-й хвилині "Барса" повела. Мадридець Мілітао вибив м'яч прямісінько на Рафінью, а новачок каталонців у два дотики оформив шедевр, знявши павутину з верхнього кута воріт "Реала".

Ще кілька моментів суперники не реалізували після перерви. За "вершкових" міг забити Асенсіо, але завдав неточного удару. У складі "Барселони" нагоди не використали Дембеле (двічі) та Дест. Та й Куртуа знову солідно діяв на останньому рубежі мадридців.

Із таким рівнем гри бельгійського голкіпера українець Андрій Лунін, вочевидь, і сезон 2022/23 проведе в глибокому запасі. У двобої з "Барсою" він просидів на лаві запасних усі 90 хвилин.

До слова, розібрали стартові позиції Йовічевіча після призначення в донецький "Шахтар".

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