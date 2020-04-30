ПСЖ достроково визнають чемпіоном Франції через коронавірус

"Парі Сен-Жермен" буде визнаний чемпіоном Франції сезону-2019/20, який був достроково завершений через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє газета L'Equipe.

На момент вимушеної паузи паризький клуб лідирував у Лізі 1. Команда у 27 матчах набрала 68 очок, випереджаючи друге міце на 12 очок.

Представництво в єврокубках будуть розподілені згідно з турнірною таблицею. "Марсель" та "Ренн" отримають путівки в Лігу чемпіонів, а "Лілль", "Реймс" та "Ніцца" - в Лігу Європи. "Тулуза" і "Ам'єн" вилетять, а їх місця займуть "Ланс" і "Лор'ян". Стикових матчів не буде.

Цікаво, що "Ліон" вперше з 1997 року не зіграє у єврокубках. Невдовзі про рішення мають оголосити офіційно.

Також через пандемію достроково завершили чемпіонат Нідерландів, де вирішили не вручати чемпіонський титул у нинішньому сезоні жодній команді.

Нагадаємо, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) настійно рекомендував всім лігам завершити національні чемпіонати за спортивним принципом, щоб визначити учасників єврокубків на майбутній рік.