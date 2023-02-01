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"Челси" оформил самый дорогой трансфер в истории АПЛ: рекордсменом стал чемпион мира

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Лондон, Среда 01 февраля 2023 10:57
"Челси" оформил самый дорогой трансфер в истории АПЛ: рекордсменом стал чемпион мира Фото: Энцо Фернандес в финале ЧМ-2022 (facebook.com/AFASeleccionArgentina)
Автор: Антон Федорцив

Лиссабонская "Бенфика" в последние часы зимнего трансферного окна отпустила полузащитника Энцо Фернандеса в лондонский "Челси".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

22-летний хавбек сменил Португалию на чемпионат Англии. Трансфер в ряды "синих" – самый дорогой в истории английского футбола.

Фернандес перешел в "Челси" за 121 млн евро. Четверть этой суммы получит аргентинский "Ривер Плейт" – родной клуб чемпиона мира. С лондонцами новичок подписал контракт до лета 2031 года. "Челси" выплатит отступные несколькими траншами. Первый составит ориентировочно 40 млн фунтов.

Энцо Фернандес провел в "Бенфике" лишь полгода. Летом он переехал в Примейру всего за 14 млн евро. С тех пор аргентинец успел сыграть 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 7 результативных передач.

Спрос на Фернандеса возрос по мотивам Мундиаля в Катаре. Выступления на ЧМ-2022 хавбек начал резервистом, но по ходу турнира завоевал место в основе "альбиселесте". В плей-офф Кубка мира он сыграл все поединки без замен. Общая статистика на чемпионате мира – 7 матчей, 1 гол, 1 ассист.

К слову, накануне украинец Забарный перешел в "Борнмут" из киевского "Динамо".

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