Психреабилитация, онлайн-сервисы и парковки: сколько потратят на инклюзивность и безбарьерность в Ирпене

Нардеп отметила, что это позволит десяткам тысяч жителей Ирпенской громады - в частности, людям с инвалидностью, пожилым людям и родителям с маленькими детьми жить в более комфортных условиях.

По ее словам, планируется не только оборудовать здания пандусами и перестроить необходимые переходы и перекрестки, но значительно ограничить скорость трафика в некоторых локациях, а также запустить ряд цифровых сервисов.

При этом минимум треть миллиарда гривен потратят в громаде на строительство сразу нескольких многофункциональных инклюзивных социальных пространств.

Как говорит Шуляк, разрабатывая программу комплексного восстановления местные власти детально проанализировали реальное состояние публичных пространств с точки зрения их соответствия принципам безбарьерности и инклюзивности. И сопоставили его с количеством граждан, нуждающихся в этой безбарьерности.

"Результат показал, что потребность в реализации многих проектов фактически с нуля просто огромна. Соответственно, местные власти запланировали около 20 проектов, которые существенно приблизят громаду к такой, которая может действительно считаться безбарьерной", - рассказала она.

Проекты в Ирпенской громаде: что именно планируется

Избранные проекты, добавила парламентарий, разделили на три группы, учитывая их приоритетность. В наиболее приоритетные проекты вошли:

Запуск центра психофизической реабилитации для людей с инвалидностью и малоболезненными группами населения. На это планируется потратить около 55 млн. грн.

Строительство инклюзивно-ресурсного центра молодежного творчества. Стоимость этого проекта – 55 млн грн.

Строительство современного реабилитационного центра.

Строительство новых парковок для велосипедов и запуск новых прокатных сервисов.

В проекты второй группы приоритетности вошли:

Запуск сервиса для онлайн-записи в медицинские и социальные учреждения, что является важным инструментом цифровой безбарьерности. Стоимость этого проекта местные власти оценили в 7,5 млн грн.

Разработка и прокладка более безопасных маршрутов в школы, для чего внедряют инструменты замедления трафика.

Ряд мер по обеспечению доступности улиц. В частности, разработка новых профилей улиц и, как результат, увеличение количества перестроенных перекрестков и переходов.

Создание сети пешеходных и велосипедных маршрутов для отдыха и т.д. На это планируется выделить 10 млн грн.

Проекты третьей группы приоритетности:

Разработка и внедрение цифрового приложения "Ирпень на ладони" - 50 млн грн.

Строительство "Киевского велосипедного кольца".

Создание приюта для людей постарше, на что планируют потратить также 50 млн. грн.

Меры по повышению уровня доступности заведений культуры для усиления инклюзивности и безопасности общества. В частности, их оборудование пандусами и подъемниками. Стоимость этого проекта составляет 50 млн грн.

Открытие нескольких функциональных инклюзивных социальных пространств.

Как говорит Елена Шуляк, согласно программе последний пункт - пока самый дорогой из всех проектов. На него планируется потратить около 300 млн грн, при том что общая стоимость перечисленных проектов будет составлять полмиллиарда гривен.

"Это по меньшей мере, поскольку стоимость некоторых из них находится еще на этапе формирования. Местные власти планируют привлекать средства как за счет местных и государственного бюджетов, а также международной финансовой помощи", - сообщила нардеп.