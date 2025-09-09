Психреабилитация, онлайн-сервисы и парковки: сколько потратят на инклюзивность и безбарьерность в Ирпене

По меньшей мере, полмиллиарда гривен одна из наиболее пострадавших громад Киевщины - Ирпенская - планирует потратить на реализацию проектов по инклюзивности и созданию безбарьерного пространства. Это - часть ее программы комплексного восстановления (ПКВ), которую в начале сентября презентовала местная власть.
Об этом сообщила Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, пишет РБК-Украина.
Нардеп отметила, что это позволит десяткам тысяч жителей Ирпенской громады - в частности, людям с инвалидностью, пожилым людям и родителям с маленькими детьми жить в более комфортных условиях.
По ее словам, планируется не только оборудовать здания пандусами и перестроить необходимые переходы и перекрестки, но значительно ограничить скорость трафика в некоторых локациях, а также запустить ряд цифровых сервисов.
При этом минимум треть миллиарда гривен потратят в громаде на строительство сразу нескольких многофункциональных инклюзивных социальных пространств.
Как говорит Шуляк, разрабатывая программу комплексного восстановления местные власти детально проанализировали реальное состояние публичных пространств с точки зрения их соответствия принципам безбарьерности и инклюзивности. И сопоставили его с количеством граждан, нуждающихся в этой безбарьерности.
"Результат показал, что потребность в реализации многих проектов фактически с нуля просто огромна. Соответственно, местные власти запланировали около 20 проектов, которые существенно приблизят громаду к такой, которая может действительно считаться безбарьерной", - рассказала она.
Избранные проекты, добавила парламентарий, разделили на три группы, учитывая их приоритетность. В наиболее приоритетные проекты вошли:
В проекты второй группы приоритетности вошли:
Проекты третьей группы приоритетности:
Как говорит Елена Шуляк, согласно программе последний пункт - пока самый дорогой из всех проектов. На него планируется потратить около 300 млн грн, при том что общая стоимость перечисленных проектов будет составлять полмиллиарда гривен.
"Это по меньшей мере, поскольку стоимость некоторых из них находится еще на этапе формирования. Местные власти планируют привлекать средства как за счет местных и государственного бюджетов, а также международной финансовой помощи", - сообщила нардеп.
Как ранее рассказала Елена Шуляк, Ирпенская громада третьей в Киевской области утвердила программу комплексного восстановления. В нее вошли более 60 приоритетных проектов, а также 105 проектов второй степени приоритетности. Около 100 проектов были инициированы жителями общины.