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Психотерапевт пояснив вплив карантину на протестні настрої в суспільстві

Київ, П'ятниця 07 серпня 2020 09:19
Психотерапевт пояснив вплив карантину на протестні настрої в суспільстві
Фото: Олег Чабан (РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Игорь Литвиненко

В умовах карантину розвивається параноя, яка призводить до збільшення протестів

В умовах карантину та пандемії в суспільстві зросли протестні настрої. Зокрема, у людей з'явився привід для висловлювань завдяки параноїдальним ідей навколо пандемії.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив психотерапевт, завідувач кафедри медичної психології факультету НМУ ім.о.о.богомольця. Богомольця, доктором медичних наук Олег Чабан.

За його словами, коли людина відчуває свою безпорадність, то вигадує речі, перед якими абсолютно безсилий, і йому стає легше.

"Наприклад, пандемія - це продукт війни наддержав за економічні ресурси або космічна теорія, або спецслужби. Що ви можете зробити проти ФСБ, ЦРУ або космосу? Не знаю. Тоді мені легше, бо я нічого не можу зробити. Такі інтерпретації говорять про слабкість людини", - сказав Чабан.

Він додав, що після початку парноидальных настроїв людина перебуває в напрузі і йому потрібно кудись його виплеснути.

"З космосом не воюють, тому я висловлююся у своїй родині, тут я можу повоювати, або посваритися в соцмережах, або приєднатися до якоїсь пікету", - додав психотерапевт.

Чабан повідомив, що карантин і епідемія негативно впливає на психічний стан українців, у яких виросли тривожні настрої, невроз, алкоголізм і сімейна агресія.

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