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Психотерапевт пояснив, чому українці не довіряють органам влади

П'ятниця 07 серпня 2020 10:10
Психотерапевт пояснив, чому українці не довіряють органам влади
Фото: Олег Чабан (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Чебан вважає, що громадянам потрібно боротися за свій ступінь довіри до влади

В українців низька довіра до державних інституцій через низький соціальний капітал та через те, що Україна пройшла через велике терпіння. Громадянам потрібно боротися за свій ступінь довіри до влади.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив психотерапевт, завідувач кафедри медичної психології факультету НМУ ім. Богомольця, доктор медичних наук Олег Чабан.

За його словами, українці завжди щось відвойовували, а кожне слово гімну України вказує, "що ми ще терпимо, що ми ще не вмерли."

"Це терпіння створює велику ілюзію, що з'явиться якийсь чарівник, який все своє життя присвятить своєму народу, плюне на все, на свої достатки та імідж і буде жертвенно нести позицію Ісуса Христа з готовністю, щоби його розіп'яли заради ідеї процвітання народу. І ми віримо в це, в це магічне мислення", - сказав Чабан.

За його словами, в українців також низький соціальний капітал, що вказує на ступінь соціальної довіри.

"Поки Іван, з яким я п'ю пиво, каже, як треба жити і наводити порядок - я за нього голосую, я йому вірю. Побачив його по телевізору в Верховній ради - я йому вже не вірю, тому що "всі вони однакові, всі вони купляються", - сказав психолог.

Він також зазначив, що через це проходило багато країн і Україні потрібно воювати за цей соціальний капітал, за цей ступінь довіри.

Нагадаємо, рейтинг недовіри українців очолили чиновники та судді.

Психолог також розповів, що збільшення кількості терористичних актів в Україні останнім часом пов'язане із зростанням рівня агресивності людей.

Також Чабан повідомив, що карантин і епідемії негативно впливають на психічний стан людей, зокрема, серед населення зростає тривожність, невроз, алкоголізм і сімейна агресія.

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