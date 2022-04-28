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"Главі" Херсонської міської адміністрації повідомлено про підозру, - прокуратура

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Херсон , Четвер 28 квітня 2022 18:20
"Главі" Херсонської міської адміністрації повідомлено про підозру, - прокуратура Офіс генерального прокурора (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Прокуратура оголосила про підозру псевдоголові Херсонської міської адміністрації. Зазначається, що він добровільно зайняв цю посаду під час окупації міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Так, під час збройної агресії РФ проти України та окупації міста Херсона підозрюваний добровільно зайняв посаду голови у незаконно створеному окупаційною владою органі влади - так званій "Херсонській міській адміністрації".

Чоловіку повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Раніше ми повідомляли, що окупанти призначили колишнього мера Херсона "керівником" області.

Також ми писали, що Росія проводить операцію, аби дезінформувати українців в Херсонській області.

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