"Главі" Херсонської міської адміністрації повідомлено про підозру, - прокуратура

Прокуратура оголосила про підозру псевдоголові Херсонської міської адміністрації. Зазначається, що він добровільно зайняв цю посаду під час окупації міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Чоловіку повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Так, під час збройної агресії РФ проти України та окупації міста Херсона підозрюваний добровільно зайняв посаду голови у незаконно створеному окупаційною владою органі влади - так званій "Херсонській міській адміністрації".

Раніше ми повідомляли, що окупанти призначили колишнього мера Херсона "керівником" області.

Також ми писали, що Росія проводить операцію, аби дезінформувати українців в Херсонській області.

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