Псевдоактивиста Стахива оставили в СИЗО, но разрешили внести залог

Галицкий районный суд Львова продлил меру пресечения для псевдоактивиста Остапа Стахива. Его оставили в СИЗО, но разрешили внести залог.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Заседание суда по продлению защиты началось в среду, 27 ноября. Однако адвокат подозреваемого попросил объявить перерыв.
Сегодня, 28 ноября, Галицкий районный суд Львова принял решение. Стахиву продлили меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога. Размер залога -– 908 тысяч 400 гривен.
Псевдоактивист будет содержаться под стражей до 25 декабря включительно, если не внесет залог.
Напомним, Остап Стахив - уроженец Львовской области. Он начал заниматься политикой еще с 2005 года, пытался баллотироваться в местные органы власти и Верховную Раду.
Во время пандемии коронавируса он призвал не носить маски и не верить властям, вступал против карантинных ограничений и называл их нарушением прав.
В 2021 году СБУ вручила ему подозрение в попытке свержения конституционного строя, подозревая связи с российскими спецслужбами. После полномасштабного вторжения России Стахив продолжил распространять дезинформацию.
В сентябре 2024 года правоохранители пришли с обысками к скандальному блогеру, псевдоактивисту Остапу Стахиву.
Следствие считает, что Стахив мог раскрыть позиции украинских военнослужащих. Кроме того, псевдоактивист распространял информацию о якобы проведении "курсов-интенсивов" по журналистской и правозащитной деятельности. Цена таких курсов составила 7 тысяч гривен.
Стахиву сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: распространение информации о размещении ВСУ и мошенничестве.
Суд отправил Стахива под стражу 2 ноября без возможности внести залог. Принять это решение удалось с пятой попытки.
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