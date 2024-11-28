Псевдоактивиста Стахива оставили в СИЗО, но разрешили внести залог

Заседание суда по продлению защиты началось в среду, 27 ноября. Однако адвокат подозреваемого попросил объявить перерыв.

Сегодня, 28 ноября, Галицкий районный суд Львова принял решение. Стахиву продлили меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога. Размер залога -– 908 тысяч 400 гривен.

Псевдоактивист будет содержаться под стражей до 25 декабря включительно, если не внесет залог.

Напомним, Остап Стахив - уроженец Львовской области. Он начал заниматься политикой еще с 2005 года, пытался баллотироваться в местные органы власти и Верховную Раду.

Во время пандемии коронавируса он призвал не носить маски и не верить властям, вступал против карантинных ограничений и называл их нарушением прав.

В 2021 году СБУ вручила ему подозрение в попытке свержения конституционного строя, подозревая связи с российскими спецслужбами. После полномасштабного вторжения России Стахив продолжил распространять дезинформацию.