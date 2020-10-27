Прямі іноземні інвестиції у світі впали вдвічі через пандемію, - ООН

Глобальні потоки прямих іноземних інвестицій в першій половині 2020 року скоротилися на 49% у порівнянні з 2019 роком. На інвестиційні проекти негативно вплинули пандемія коронавіруса і карантин, а також викликана ними рецесія.

Про це йдеться в новому доповіді Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД).

Як наголошується в доповіді, спад торкнувся всі основні форми прямих іноземних інвестицій. Кількість нових інвестиційних проектів знизилася на 37%, злиттів і поглинань - на 15%, а кількість операцій із транскордонного фінансування проектів, які є важливим джерелом інвестицій в інфраструктуру, скоротилося на 25%.

Значне скорочення обсягів інвестицій спостерігалося у державах з розвиненою економікою. Так, наприклад, прямі іноземні інвестиції в країни Північної Америки скоротилися на 56% і склали 68 млрд доларів.

В Азії - головним чином за рахунок високих показників в Китаї - зниження прямих іноземних інвестицій склало всього 12%. Обсяги іноземних інвестицій в країни з перехідною економікою скоротилися на 81%

"Перспективи залишаються досить невизначеними, вони будуть залежати від тривалості кризи у сфері охорони здоров'я і від ефективності політичних заходів щодо пом'якшення економічних наслідків пандемії. Невизначеність також обумовлена геополітичними ризиками", - йдеться в доповіді.

Як повідомляло РБК-Україна, в кінці червня Національний банк України (НБУ) оприлюднив дані про прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в першому кварталі 2020 року, зафіксувавши чистий відтік на суму 1,6 млрд доларів.

За даними НБУ, приплив ПІІ за другий квартал 2020 року становив 1,3 млрд доларів.