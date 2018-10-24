Пряму відповідальність за підвищення цін на газ несуть "Батьківщина" та "Опоблок", - Герасимов

Фото: Артур Герасимов (УНІАН)

Герасимов зазначив, що підняття тарифів на газ є жорсткою вимогою продовження співпраці з міжнародними фінансовими організаціями

Рішення уряду про підвищення ціни на природній газ зумовлено необхідністю повертати Міжнародному валютному фонду борги колишніх прем’єр-міністрів Юлії Тимошенко та Віктора Януковича. Про це заявив голова фракції партії "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов сьогодні під час брифінгу, повідомляє прес-служба БПП.

"Кабінет міністрів, як орган, який згідно з Конституцією відповідає за соціально-економічний розвиток держави, в межах своєї компетенції ухвалив рішення про підняття ціни на газ. Реакція суспільства природня і зрозуміла, оскільки це рішення є непопулярним і болісним. Президент України поставив перед Урядом жорстку вимогу - захистити людей, збільшити програму субсидій, розширити кількість коштів, які виділяються на цю програму аби не постраждала жодна українська сім’я для якої це підвищення є критичним. Я вважаю, що Уряду необхідно налагодити не тільки ефективну систему виплати субсидій, а й провести велику роз’яснювальну роботу для того, щоб дати відсіч тим популістам, які замість роботи над вирішенням конкретних проблем держави і людей намагаються заробити на цьому політичні дивіденди", - заявив Герасимов.

Він також наголосив, що в ситуації що склалася є декілька принципових речей. Зокрема, він зазначив, що підняття тарифів на газ є жорсткою вимогою продовження співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

"Поточний стан економіки України дозволив би обійтися без запозичень якби не шалена кількість старих боргів, пікові виплати яких припадають на 2019 рік. Найбільше доклалися до створення цієї боргової ями ті політичні сили, які сьогодні найголосніше "захищають" українців. Це "Батьківщина" і "Опозиційний блок", - сказав він.

Герасимов наголосив, що коли Тимошенко була прем‘єр-міністром України вона "додатково набрала і передала наступним поколінням для виплат 24 млрд доларів боргів".

"Янукович додав до цієї суми ще 41 млрд доларів і на момент його втечі, сумарний розмір гарантованого державного боргу складав 73 млрд доларів. Найбільш жахливо, що значна частина цих коштів йшла на переплату за кабальними газовими контрактами Путіна-Тимошенко. Як ви розумієте, Кремль ці гроші витрачав на зброю, яка сьогодні вбиває громадян України. Тому пряму відповідальність за створення цієї боргової ями несуть саме "Батьківщина" та "Опозиційний блок", - сказав він.

Герасимов також наголосив, що політичне рішення про вирівнювання цін на газ українського видобутку та імпортований газ ухвалила саме Тимошенко 31 жовтня 2008 року, коли як прем’єр-міністр України поставила свій підпис під меморандумом з МВФ. Цим самим, за словами Герасимова, "Тимошенко зробила це зобов’язанням української держави".