Прямую ответственность за повышение цен на газ несут "Батькивщина" и "Оппоблок", - Герасимов

Фото: Артур Герасимов (УНИАН)

Герасимов отметил, что поднятие тарифов на газ является жестким требованием продолжения сотрудничества с международными финансовыми организациями

Решение правительства о повышении цены на природный газ обусловлено необходимостью возвращать Международному валютному фонду долги бывших премьер-министров Юлии Тимошенко и Виктора Януковича. Об этом заявил председатель фракции партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов сегодня во время брифинга, сообщает пресс-служба БПП.

"Кабинет министров, как орган, который согласно Конституции отвечает за социально-экономическое развитие государства, в пределах своей компетенции принял решение о поднятии цены на газ. Реакция общества естественна и понятная, поскольку это решение является непопулярным и болезненным. Президент Украины поставил перед правительством жесткое требование - защитить людей, увеличить программу субсидий, расширить количество средств, которые выделяются на эту программу чтобы не пострадала ни одна украинская семья для которой это повышение является критическим. Я считаю, что правительству необходимо наладить не только эффективную систему выплаты субсидий, но и провести большую разъяснительную работу для того, чтобы дать отпор тем популистам, которые вместо работы над решением конкретных проблем государства и людей пытаются заработать на этом политические дивиденды", - заявил Герасимов.

Он также подчеркнул, что в сложившейся ситуации есть несколько принципиальных вещей. В частности, он отметил, что поднятие тарифов на газ является жестким требованием продолжения сотрудничества с международными финансовыми организациями.

"Текущее состояние экономики Украины позволило бы обойтись без заимствований если бы не безумное количество старых долгов, пиковые выплаты которых приходятся на 2019 год. Больше всего приложились к созданию этой долговой ямы те политические силы, которые сегодня громче всех "защищают" украинцев. Это "Батькивщина" и "Оппозиционный блок", - сказал он.

Герасимов отметил, что когда Тимошенко была премьер-министром Украины она "дополнительно набрала и передала следующим поколениям для выплат 24 млрд долларов долгов".

"Янукович добавил к этой сумме еще 41 млрд долларов и на момент его бегства, суммарный размер гарантированного государственного долга составлял 73 млрд долларов. Наиболее ужасно, что значительная часть этих средств шла на переплату по кабальными газовыми контрактами Путина-Тимошенко. Как вы понимаете, Кремль эти деньги тратил на оружие, которое сегодня убивает граждан Украины. Поэтому прямую ответственность за создание этой долговой ямы несут именно "Батькивщина" и "Оппозиционный блок", - сказал он.

Герасимов также подчеркнул, что политическое решение о выравнивании цен на газ украинской добычи и импортируемый газ приняла именно Тимошенко 31 октября 2008 года, когда как премьер-министр Украины поставила свою подпись под меморандумом с МВФ. Этим самым, по словам Герасимова, "Тимошенко сделала это обязательством украинского государства".