"Прямий" і "5 канал" показали новорічне звернення Порошенко замість президента

Телеканал "Прямий", який пов'язують з п'ятим президентом Петром Порошенком, і "5 канал", що належить йому, показали в новорічну ніч привітання Порошенко, а не президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна.

Відзначимо, що привітання Зеленського показали вже після опівночі.

Порошенко у своєму привітанні похвалився "запасом міцності змін", які "українці здійснили протягом 5 років".

Він також заявив, що з командою нібито захищає "перспективу вступу України в ЄС і НАТО, армію, мову і віру".

"Ми захищаємо Збройні сили в тилу від атак п'ятої колони, а Збройні сили міцно тримають оборону на фронті", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, в минулу новорічну ніч телеканал олігарха Ігоря Коломойського "1+1" показав звернення Володимира Зеленського замість тоді ще президента Порошенко. Зеленський у своєму привітанні пообіцяв, що буде балотуватися в президенти України.

Нагадаємо, президент Зеленський у своєму новорічному привітанні закликав зробити взаємоповагу заради майбутнього своєї країни національною ідеєю.

Також РБК-Україна писало, що Зеленський 31 грудня провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, в ході якої сторони домовилися про узгодження нових списків на обмін полоненими.