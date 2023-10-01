Прямо в точку. ВСУ уничтожили из HIMARS российский ЗРК в Запорожской области

Военные Вооруженных сил Украины из HIMARS уничтожили российский ЗРК в Запорожской области.

Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

"Прямо в точку. Силы обороны показали, как GMLRS уничтожает вражескую технику в Запорожском направлении", - сказал Федоров.

На видео видно, что после удачной работы украинских военных российский ЗРК "Тор-М" вместе с экипажем остался в лесополосе вблизи Молочанска.

Ситуация в Запорожской области

Часть Запорожской области находится под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения. При этом оккупанты регулярно наносят удары по подконтрольной Украине территории.

Недавно Запорожская область снова подверглась атаке со стороны российских оккупантов. В частности, они нанесли удары по населенному пункту Орехов.

Однако следует отметить, что все чаще взрывы раздаются и в оккупированных городах Запорожской области. К примеру, в оккупированном Бердянске.

Так, в частности, недавно в районе Бердянска и поблизости слышали взрывы. Сообщалось об ударе по месту сосредоточения оккупантов на базе отдыха "Роза" села Азовское Бердянского района.

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