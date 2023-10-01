ua en ru
Вс, 01 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Прямо в точку. ВСУ уничтожили из HIMARS российский ЗРК в Запорожской области

Запорожская область, Воскресенье 01 октября 2023 22:50
UA EN RU
Прямо в точку. ВСУ уничтожили из HIMARS российский ЗРК в Запорожской области Фото: ВСУ ликвидировали российский ЗРК под Токмаком (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные Вооруженных сил Украины из HIMARS уничтожили российский ЗРК в Запорожской области.

Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Прямо в точку. Силы обороны показали, как GMLRS уничтожает вражескую технику в Запорожском направлении", - сказал Федоров.

На видео видно, что после удачной работы украинских военных российский ЗРК "Тор-М" вместе с экипажем остался в лесополосе вблизи Молочанска.

Ситуация в Запорожской области

Часть Запорожской области находится под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения. При этом оккупанты регулярно наносят удары по подконтрольной Украине территории.

Недавно Запорожская область снова подверглась атаке со стороны российских оккупантов. В частности, они нанесли удары по населенному пункту Орехов.

Однако следует отметить, что все чаще взрывы раздаются и в оккупированных городах Запорожской области. К примеру, в оккупированном Бердянске.

Так, в частности, недавно в районе Бердянска и поблизости слышали взрывы. Сообщалось об ударе по месту сосредоточения оккупантов на базе отдыха "Роза" села Азовское Бердянского района.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупанти Вооруженные силы Украины Запорожская область Война России против Украины
NEWS
Тарифы, пенсии и пересчет субсидий: что изменится в октябре
Тарифы, пенсии и пересчет субсидий: что изменится в октябре
DAILY
Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых
Юлия Акимова, Ульяна Безпалько Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых