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Прямое попадание в многоэтажку. Число жертв из-за обстрела Волчанска возросло

Харьков, Суббота 20 апреля 2024 14:22
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Прямое попадание в многоэтажку. Число жертв из-за обстрела Волчанска возросло Фото: число жертв из-за обстрела Волчанска 20 апреля возросло (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска прицельно ударили по многоэтажке в Волчанске Харьковской области 20 апреля. На данный момент двое людей погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую облпрокуратуру.

Так, российские военные совершили обстрелы Волчанская, в частности, зафиксировано прямое попадание в девятиэтажный жилой дом.

"Получили ранения женщина и мужчина. Обеим пострадавшим 61 год. По другим адресам в результате ударов по городу погибли двое мужчин 50 и 84 лет", - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, враг бил по городу авиационным управляемым боеприпасом и из РСЗО.

При процессуальном руководстве Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Обстрелы Волчанска и Харькова

Российские войска 20 апреля обстреляли Волчанск Харьковской области. Первоначально сообщалось об одном погибшем и двух раненых.

Кроме того, гремели взрывы 20 апреля и в Харькове. Глава ОВА Олег Синегубов предупредио об обстреле города российскими войсками. При этом о последствиях взрывов пока ничего неизвестно.

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