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Прозвали "мясником Мариуполя". Заместителя Шойгу сняли с должности, - соцсети

Фото: Михаил Мизинцев (t me Bratchuk_Sergey)
Автор: Мария Кучерявец

Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ Михаила Мизинцева сняли с должности. Ранее он руководил операцией в Сирии и осадой Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

Как пишет издание, пророссийские Телеграм-каналы, пишущие о войне, сообщили об увольнении Мизинцева

"Об увольнении генерала Мизинцева с должности заместителя министра обороны написали провоенный Телеграмм-канал "Рыбар" и так называемый "военкор" Александр Сладков. Официально эта информация не подтверждена", - говорится в сообщении.

Сами же пророссийские Телеграм-каналы о причинах увольнения не сообщают.

Что известно о Мизинцеве?

Михаил Мизинцев отвечал за материально-техническое Вооруженные силы РФ. Он был назначен на должность замминистра обороны России в сентябре 2022 года.

Российский 60-летний генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее возглавлял операцию в Сирии. В СМИ его называют "любимец Путина", известно, что он уроженец Вологодской области.

Также известно, что именно он руководил осадой Мариуполя и отдавал приказы бомбить роддом и драмтеатр в городе, где прятались местные жители со своими детьми, после чего за ним закрепилось прозвище "мясник Мариуполя".

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МариупольМинистерство обороны РФСергей Шойгу