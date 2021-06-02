Прожитковий мінімум може зрости більш ніж удвічі: що передбачає законопроект

Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроект щодо врегулювання питань формування прожиткового мінімуму . У результаті показник може рости більш ніж удвічі.

Згідно з проектом, прожитковий мінімум має встановлюватися у відсотковому співвідношенні до середньомісячної зарплати в Україні за рік, що передує року формування державного бюджету на наступний рік, з урахуванням прогнозного рівня інфляції поточного року.

Документ змінює визначення прожиткового мінімуму. Встановлюється, що це прийнятний рівень витрат, який дозволяє підтримувати достатній рівень життя людини, притаманний суспільству.

Згідно з проектом, відсоткове співвідношення розміру прожиткового мінімуму до середньомісячної зарплати має становити не менше 40% у 2021 році. До 2030 року воно повинно зрости до 50%.