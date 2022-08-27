Де і як може пройти обов'язкова евакуація: роз'яснення від Верещук

За її словами, влада розглядає можливість обов'язкової евакуації саме з окремих районів Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

"Я ще раз повторю, мова не йде про евакуацію з усіх цих областей, а тільки про евакуацію окремих районів. Так, у нас дійсно є дані і ми їх аналізуємо щодо того, яким буде опалювальний сезон в областях, які зараз страждають від обстрілів російської армії. І саме тому ми, оцінюючи ситуацію, чекаємо від керівництва ОВВА листи, і тільки на підставі таких листів ми будемо приймати рішення про евакуацію із зазначених районів", - зазначила Верещук.

Про яку кількість людей може йти мова

Верещук прогнозує, що обов'язковій евакуації можуть підлягати не менше 500 000 осіб.

"Тобто півмільйона людей можуть переміститися зі східних областей в Центр і на Захід вже цієї осені або взимку", - додала вона.