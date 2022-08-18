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"Пройдуть по нам і не помітять". Окупанти бояться контрнаступу ЗСУ: перехоплення ГУР

Фото: окупанти бояться контрнаступу українських захисників (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти бояться контрнаступу українських військових. Вони вважають, що ЗСУ з легкістю розіб'ють їх позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У черговій перехопленій розмові окупант розповів матері, що ЗСУ нібито збираються йти в наступ на День незалежності України. Такі дані надала їм розвідка.

"До 24 серпня повинні на нас піти величезними силами. День Незалежності буде ж. Показову страту хочуть влаштувати... Кажуть, скільки їх. Вони просто пройдуть по нам і навіть не помітять, що ми тут стояли", - сказав окупант.

Також він скаржиться матері, що їх командир не проводить ротації та тримає їх підрозділ уже третій термін.

Жінка ж не вірить словам сина та запевняє, що про них не могли забути.

Нагадаємо, у раніше опублікованій розмові російський окупант скаржився на великі втрати та невиплату зарплат.

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