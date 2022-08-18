"Пройдуть по нам і не помітять". Окупанти бояться контрнаступу ЗСУ: перехоплення ГУР

У черговій перехопленій розмові окупант розповів матері, що ЗСУ нібито збираються йти в наступ на День незалежності України. Такі дані надала їм розвідка.

"До 24 серпня повинні на нас піти величезними силами. День Незалежності буде ж. Показову страту хочуть влаштувати... Кажуть, скільки їх. Вони просто пройдуть по нам і навіть не помітять, що ми тут стояли", - сказав окупант.

Також він скаржиться матері, що їх командир не проводить ротації та тримає їх підрозділ уже третій термін.

Жінка ж не вірить словам сина та запевняє, що про них не могли забути.