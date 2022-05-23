Пройде в Брюсселі. Названа дата наступної зустрічі "Рамштайн" по Україні

Наступна зустріч Контактної групи по Україні пройде в Брюсселі. Засідання міністрів оборони країн-союзниць заплановано на 15 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумковий брифінг у Пентагоні .

"Я скличу Контактну групу для нашої третьої зустрічі наступного місяця і зберемося особисто цього разу, 15 червня, на полях міністерської наради НАТО в Брюсселі", - сказав міністр оборони США Ллойд Остін.

Він додав, що зустріч не буде заходом НАТО. Проте, за його словами, необхідно нарощувати темпи таких засідань.