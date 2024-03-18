"Провоцировал конфликт". Львовский ОТЦК прокомментировала задержание волонтера

Что произошло

17 марта омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о том, что во Львове, в ночь на 16 марта, работники ТЦК силой задержали местного волонтера Кирилла Тарана.

По словам жены волонтера, мужчину схватили посреди улицы и силой затолкали в минибус. Повестку при этом не вручали. Впоследствии его доставили в Шевченковский РТЦК и СП, но он отказался проходить военно-врачебную комиссию из-за проблем со здоровьем, а также отсутствие при себе медицинских документов, которые бы это подтвердили. Уже утром был готов приказ об отправке мужчины на полигон в Ровно.

Что говорят в ТЦК

Как пишет пресс-служба, Таран не выполнил требований военнослужащих и не предъявил военно-учетного документа. В частности якобы провоцировал представителей ТЦК на конфликт.

Также позже выяснилось, что мужчина не уточнял свои военно-учетные данные, а при смене места жительства не стал на учет в ТЦК и СП. В частности отказался от прохождения ВВК.

"Все военнослужащие, которые осуществляли мероприятия оповещения и изображены на видео имеют боевой опыт, многочисленные ранения и государственные награды. Все они были переведены в ТЦК и СП по состоянию здоровья... Мы уважаем и благодарим каждого украинца, которые поддерживают ВСУ и приближают нашу общую победу. В то же время это не дает права унижать честь и достоинство бойцов, потерявших свое здоровье на защите Украины", - добавляет пресс-служба.

Отмечается, что по данному факту сейчас проводится проверка, в связи с чем будут приняты все необходимые меры. О результатах проверки будет проинформировано позже.