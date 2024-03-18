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"Провоцировал конфликт". Львовский ОТЦК прокомментировала задержание волонтера

Фото: Львовский ОТЦК прокомментировала задержание волонтера во Львове (кадр с видео)
Автор: Сергей Пышкин

Львовский областной территориальный центр комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП) прокомментировал задержание львовского волонтера Кирилла Тарана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Львовского областного ТЦК и СП.

Что произошло 

17 марта омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о том, что во Львове, в ночь на 16 марта, работники ТЦК силой задержали местного волонтера Кирилла Тарана.

По словам жены волонтера, мужчину схватили посреди улицы и силой затолкали в минибус. Повестку при этом не вручали. Впоследствии его доставили в Шевченковский РТЦК и СП, но он отказался проходить военно-врачебную комиссию из-за проблем со здоровьем, а также отсутствие при себе медицинских документов, которые бы это подтвердили. Уже утром был готов приказ об отправке мужчины на полигон в Ровно. 

Что говорят в ТЦК 

Как пишет пресс-служба, Таран не выполнил требований военнослужащих и не предъявил военно-учетного документа. В частности якобы провоцировал представителей ТЦК на конфликт. 

Также позже выяснилось, что мужчина не уточнял свои военно-учетные данные, а при смене места жительства не стал на учет в ТЦК и СП. В частности отказался от прохождения ВВК. 

"Все военнослужащие, которые осуществляли мероприятия оповещения и изображены на видео имеют боевой опыт, многочисленные ранения и государственные награды. Все они были переведены в ТЦК и СП по состоянию здоровья... Мы уважаем и благодарим каждого украинца, которые поддерживают ВСУ и приближают нашу общую победу. В то же время это не дает права унижать честь и достоинство бойцов, потерявших свое здоровье на защите Украины", - добавляет пресс-служба. 

Отмечается, что по данному факту сейчас проводится проверка, в связи с чем будут приняты все необходимые меры. О результатах проверки будет проинформировано позже. 

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