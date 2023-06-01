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Провоцировали религиозную рознь. Митрополит и секретарь УПЦ МП получили подозрение

Фото: СБУ объявила подозрение митрополиту и секретарю УПЦ МП в Житомирской области (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Служба безопасности сообщила подозрение митрополиту и секретарю Овручско-Коростенской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата в Житомирской области. Они производили и распространяли агитационные материалы, которые провоцировали религиозную рознь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

По материалам следствия, на протяжении нескольких лет митрополит лично готовил тексты прокремлевских листовок и брошюр. В этих "агитках" он оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать к ним враждебные настроения. А его родной брат - секретарь - распространял материалы среди священников и верующих.

Как выяснили следователи, тираж пропагандистских материалов составил почти 50 тысяч экземпляров.

Отмечается, что сотрудники СБУ изъяли пропагандистскую продукцию во время мероприятий по безопасности в Житомирской области весной 2022 года. Следственные экспертизы подтвердили наличие в выявленных текстах высказываний, направленных на разжигание религиозной ненависти в приграничном районе.

На основании выводов экспертиз и собранных доказательств обоим злоумышленникам поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Кроме того, во время обысков на территории соседней Житомирской епархии УПЦ МП сотрудники СБУ и Национальной полиции разоблачили "ближний круг" местного архиерея на сделках с пожертвованиями верующих.

По данным следствия, деньги, которые прихожане собирали на ликвидацию последствий пожара в епархиальном управлении в январе 2022 года, фигуранты потратили на собственные нужды. Речь идет о более чем 1 миллион гривен.

В настоящее время продолжается расследование по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства преступления для привлечения виновных к ответственности.

Деятельность УПЦ МП в Украине

В декабре 2022 года правоохранители провели ряд обысков на территории храмов УПЦ Московского патриархата в разных областях Украины и нашли доказательства, свидетельствующие о сотрудничестве с РФ.

После этого президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрете в Украине религиозных организаций, связанных с центрами влияния в России. В ряде областей Украины запретили деятельность УПЦ МП и лишили их права пользоваться земельными участками.

Также напомним, что настоятеля Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской Епархии Украинской православной церкви Московского патриархата подозревают в разжигании межрелигиозной розни.

К тому же, недавно в Украине впервые вынесли приговор митрополиту УПЦ Московского патриархата.

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