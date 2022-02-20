Провокації тривають: бойовики обстріляли з важкого озброєння Луганськ

Російсько-окупаційні війська здійснили чергову провокацію-відкрили вогонь з важкого озброєння по Луганську.

"Сьогодні близько 21 години, російсько-окупаційні війська здійснили чергову провокацію з метою звинувачення українських військових. Агресор відкрив вогонь з важкого озброєння, з району населеного пункту Лобачеве в напрямку Луганська", - йдеться в повідомленні.

У штабі ООС зазначають, що окупанти самі підривають об'єкти інфраструктури на окупованих територіях і здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів за відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських військових.

"Очевидно, що противник продовжує використання своїх пропагандистських методів ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України та нагнітання ситуації. Такими діями загарбники в черговий раз продемонстрували своє цинічне і байдуже ставлення до життя і здоров'я мирних жителів", - зазначили в штабі.

Командування операції Об'єднаних сил офіційно заявляє, що підрозділи ООС неухильно дотримуються мінських домовленостей і норм міжнародного гуманітарного права.

"Отже, заяви про нібито обстріли населених пунктів з боку Збройних Сил України є відвертою брехнею і провокацією, відповідальність за яку несе країна-окупант", - йдеться в заяві.