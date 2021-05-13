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Проводить політику героїзації бойовиків: "міністру культури ДНР" повідомили про підозру

Автор: РБК-Україна

"Міністру культури ДНР" заочно повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Зокрема, підозрюваний через установи "Міністерства" сприяє формуванню у місцевих жителів думки про легітимність окупаційної влади і проводить політику злочинної героїзації бойовиків.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з червня 2015 року житель Донецька обіймав посади від так званого "першого заступника" до "Міністра культури "ДНР". Він забезпечує проведення заходів, спрямованих на інтеграцію тимчасово окупованих регіонів Донецької області з Росією і фактичну заборону української культури, мистецтва і кінематографії.

Зокрема, під виглядом боротьби з екстремізмом, під його керівництвом з бібліотечного фонду вилучаються твори українських авторів, публікації проукраїнськи налаштованих громадян, а культурна спадщина Донецької області позиціонується як частина історії Росії.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала колишню "чиновницю ЛНР". Вона намагалася потрапити на підконтрольну Україні територію, щоб змінити ім'я і ховатися від покарання.

Крім того, правоохоронці України заочно повідомили про підозру та оголосили в розшук "міністра зв'язку і масових комунікацій" так званої "ЛНР".

Додамо, що СБУ виявила "перевертня "в МВС, яким виявився екс-співробітник "спецслужб ЛНР".

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