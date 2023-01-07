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Провел более 100 единиц техники на Киев. В Украине будут судить агента Кремля (видео)

Фото: в Украине будут судить агента Кремля (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Житель Сумской области провел более 120 единиц техники кафиров по территории региона в направлении Киева. Его будут судить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Так, мужчина с первых дней полномасштабного вторжения военнослужащих РФ в Украину на собственном автомобиле сопровождал колонны техники оккупантов по территории Сумской области.

"В общей сложности обвиняемый успел провести более 120 единиц вражеской техники. После освобождения Сумской области от оккупантов мужчина продолжил сотрудничать с представителем ВС РФ", - говорится в сообщении.

Он также собирал данные о местоположениях, количестве и вооружении военизированных формирований в регионе. С помощью одного из мессенджеров передавал своему куратору координаты военных объектов.

Сумская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины по факту государственной измены и хранения боевых припасов (ч. 1, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Как сообщалось, СБУ установила лица еще трех российских оккупантов, принимавших участие в похищениях и пытках мирных жителей во временно захваченных районов Запорожской области.

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