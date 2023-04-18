Провел брифинг и пригласил в Украину. Ермак пообщался с представителями Британии

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел онлайн-брифинг по вопросам безопасности для членов комитетов по обороне и иностранным делам Палаты общин парламента Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

В ходе брифинга он рассказал британцам об актуальной ситуации на фронте и потребностях подразделений сил обороны.

"Во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак провел онлайн-брифинг по вопросам безопасности для членов комитетов по вопросам обороны и иностранных дел Палаты общин парламента Великобритании", - сказано в сообщении.

Кроме того, Ермак выразил благодарность Великобритании за поддержку украинского народа.

"Как подчеркивает президент Владимир Зеленский, наша общая задача - победить страну, которая не признает цивилизованную эволюцию и обречена при любом развитии событий. Вопрос лишь в количестве невинных жертв, которые для этого еще предстоит наша страна", - сказал Ермак.

На встрече он рассказал участникам об обороне Украины от российских захватчиков, а также об освобождении от оккупантов всех украинских земель. Представители парламента были проинформированы об актуальной ситуации на фронте и потребностях подразделений сил обороны.

Глава ОП обратился к британскому парламенту с просьбой содействовать привлечению всех виновных в этой ужасной войне к справедливой ответственности.

"Ведь вы - мудрые политики и опытные специалисты, прекрасно понимаете, что может произойти в мире, если сейчас не дать отпор агрессору", - подчеркнул Ермак.

В конце он пригласил их лично навестить Украину.