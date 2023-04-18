Провел брифинг и пригласил в Украину. Ермак пообщался с представителями Британии
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел онлайн-брифинг по вопросам безопасности для членов комитетов по обороне и иностранным делам Палаты общин парламента Великобритании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
В ходе брифинга он рассказал британцам об актуальной ситуации на фронте и потребностях подразделений сил обороны.
"Во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак провел онлайн-брифинг по вопросам безопасности для членов комитетов по вопросам обороны и иностранных дел Палаты общин парламента Великобритании", - сказано в сообщении.
Кроме того, Ермак выразил благодарность Великобритании за поддержку украинского народа.
"Как подчеркивает президент Владимир Зеленский, наша общая задача - победить страну, которая не признает цивилизованную эволюцию и обречена при любом развитии событий. Вопрос лишь в количестве невинных жертв, которые для этого еще предстоит наша страна", - сказал Ермак.
На встрече он рассказал участникам об обороне Украины от российских захватчиков, а также об освобождении от оккупантов всех украинских земель. Представители парламента были проинформированы об актуальной ситуации на фронте и потребностях подразделений сил обороны.
Глава ОП обратился к британскому парламенту с просьбой содействовать привлечению всех виновных в этой ужасной войне к справедливой ответственности.
"Ведь вы - мудрые политики и опытные специалисты, прекрасно понимаете, что может произойти в мире, если сейчас не дать отпор агрессору", - подчеркнул Ермак.
В конце он пригласил их лично навестить Украину.
Ранее РБК-Украина сообщало, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонные переговоры с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Они обсудили происходящее на фронте.
Напомним, недавно министр обороны Украины обсудил с главой Пентагона приоритеты Украины в преддверии очередной встречи в формате "Рамштайн".
Кроме того, глава МИД Дмитрий Кулеба посетил Ирак, где обсудил войну и экспорт украинского зерна.
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