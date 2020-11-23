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В провінції Італії протестували майже 350 тисяч людей, інфікованих менше 1%

Південний Тіроль, Понеділок 23 листопада 2020 14:49
В провінції Італії протестували майже 350 тисяч людей, інфікованих менше 1%
Фото: коронавирус (freepik.com)
Автор: Андрій Козловський

В італійській провінції Південний Тіроль (Больцано) у вихідні протестували на коронавірус 346 тисяч жителів, що становить понад 60% населення. Інфекцію виявили у менш ніж 1% жителів.

Про це повідомляє Alto Adige.

Як повідомляється, за підсумками тестування, COVID-19 діагностували у майже 3200 осіб (0,9%). У провінції проживає пів мільйона людей.

Програма тестування населення була оголошена перед запланованим відкриттям початкових шкіл і дошкільних установ в цьому регіоні у вівторок. Тест на антигени можна було здати добровільно та безкоштовно. Багато центрів тестування були створені в будівлях, які зазвичай використовують як виборчі дільниці.

Нагадаємо, за добу в Італії зафіксували понад 35 тисяч нових заражень коронавірусом. Водночас вперше з квітня кількість померлих наблизилася до 600.

Також РБК-Україна писало, що уряд Італії запровадив комендантську годину на всій території країни.

Крім того, раніше у Флоренції пройшли протести проти посилення карантину через коронавірусу.

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