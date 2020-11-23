В провинции Италии протестировали почти 350 тысяч человек, инфицированных менее 1%

Фото: коронавирус (freepik.com)

В итальянской провинции Южный Тироль (Больцано) в выходные протестировали на коронавирус 346 тысяч жителей, что составляет более 60% населения. Инфекцию обнаружили у менее чем 1% жителей.

Об этом сообщает Alto Adige.

Как сообщается, по итогам тестирования, COVID-19 диагностировали у почти 3200 человек (0,9%). В провинции проживает пол миллиона человек.

Программа тестирования населения была объявлена перед запланированным открытием начальных школ и дошкольных учреждений в этом регионе во вторник. Тест на антигены можно было сдать добровольно и бесплатно. Много центров тестирования были созданы в зданиях, которые обычно используют как избирательные участки.

Напомним, за сутки в Италии зафиксировали более 35 тысяч новых заражений коронавирусом. В то же Время впервые с апреля число умерших приблизилось к 600.

Также РБК-Украина писало, что правительство Италии ввело комендантский час на всей территории страны.

Кроме того, ранее во Флоренции прошли протесты против усиления карантина из-за коронавируса.