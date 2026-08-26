Ведущий контейнерный перевозчик покидает российский порт из-за атак дронов

Один из крупнейших в мире контейнерных перевозчиков MSC Mediterranean Shipping приостановил прием новых бронировок в порт Новороссийск. Причиной стали украинские дроновые удары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Решение было принято после атаки на корабль MSC ULSAN III на пути в Новороссийск, говорится в сообщении MSC для клиентов.
Сотрудник петербургского офиса компании подтвердил, что сделки в Новороссийске приостановлены, пишет издание.
MSC рекомендует клиентам искать альтернативные маршруты до тех пор, пока условия не позволят возобновить регулярные перевозки.
MSC ограничила свою деятельность в России с 2022 года из-за войны против Украины. Из-за санкций сейчас они перевозят в Россию только продукты питания и лекарства.
Атаки украинских дронов с середины лета усложнили поставки импорта из Китая через Черное море, рассказывали сотрудники логистических компаний.
Экспедиторы советуют не перевозить товары по этому маршруту.
Ранее РБК-Украина писало, что работа ключевого российского портового комплекса в Новороссийске остается на минимальном уровне.
Также сообщалось, что вблизи российских черноморских портов Новороссийск и Туапсе дроны атаковали не менее пяти зерновых судов. Это произошло на фоне ужесточения украинских ударов.
Кроме того, в ночь на 12 августа Украина применила "дальнобойные санкции" против Новороссийска. Во время операции впервые слаженно сработало большое количество разных украинских средств поражения.